Игнатьев Ермолай Матвеевич
Место рождениясело Озинки Пугачевский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Матвей
Мать: Игнатьева Марина
село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
село Ново-Захаркино, Духовницкий район