Игнатьев Ермолай Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьев Ермолай Матвеевич

Место рождения

село Озинки Пугачевский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Матвей

Мать: Игнатьева Марина

село Озинки Пугачевский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
село Ново-Захаркино, Духовницкий район
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