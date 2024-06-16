Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Подсосонная Анна Ануфриевна

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Подсосонная Пелагея Ануфриевна

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1822 по 1823

Сын: Подсосонный Андрей Ануфриевич

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1824 по 1825

Дочь: (Подсосонная) Агафия Ануфриевна

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1826 по 1827

Дочь: Попова (Подсосонная) Ирина Ануфриевна

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829

Сын: Подсосонный Симон Ануфриевич

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Подсосонный Егор Ануфриевич

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Совполье, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Подсосонная Пелагея мл. Ануфриевна

Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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