Подсосонная (Неизвестно) Афанасия Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Подсосонная Анна Ануфриевна
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Дочь: Подсосонная Пелагея Ануфриевна
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Сын: Подсосонный Андрей Ануфриевич
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Дочь: (Подсосонная) Агафия Ануфриевна
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Дочь: Попова (Подсосонная) Ирина Ануфриевна
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Сын: Подсосонный Симон Ануфриевич
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Сын: Подсосонный Егор Ануфриевич
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович
Дочь: Подсосонная Пелагея мл. Ануфриевна
Отец ребёнка: Подсосонный (Калинин) Ануфрий Иванович