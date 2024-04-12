Бутов Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутов Максим Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1997

Сын: Бутов Илья Максимович

Мать ребёнка: Бутова-Сладкова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
03.06.2012

Сын: Бутов Ярослав Максимович

Мать ребёнка: Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.2012

Сын: Бутов Михаил Максимович

Мать ребёнка: Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.2017

Сын: Бутов Мирослав Максимович

Мать ребёнка: Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутова-Сладкова Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутова Анна приемная

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутова Эвелина приемная

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутова Аделина приемная

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутова-Болтенкова Ксения Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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