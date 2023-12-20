Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1686 г.р.

Мать

1686 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Логин Иванов

Мать: Ксения Васильева

Смерть
Неизвестно
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