Дружинин Иван Григорьевич
Место рождениядер. Лариха, Оханский район, Молотовская обл.
Дата рождения19.02.1914
Дата смерти08.09.1986
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова (Дружинина) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина (Иванова) Анна Алексендровна
Рождение ребёнка
22.02.1938
Дочь: Черепанова (Дружинина) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Дружинина (Иванова) Анна Алексендровна
Смерть
08.09.1986