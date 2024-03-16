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Дружинин Иван Григорьевич

Место рождения

дер. Лариха, Оханский район, Молотовская обл.

Дата рождения

19.02.1914

Дата смерти

08.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1914

Отец: Дружинин Григорий Григорьевич

Мать: Дружинина Анастасия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова (Дружинина) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина (Иванова) Анна Алексендровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
22.02.1938

Дочь: Черепанова (Дружинина) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Дружинина (Иванова) Анна Алексендровна

Смерть
08.09.1986
Пермь, Пермский, Пермский край

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