Старкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Старков Иван

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Старков Иван

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Старков Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Волкова Лина

Отец ребёнка: Старков Иван

Рождение ребёнка
26.06.1929

Дочь: Корочкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Старков Иван

Смерть
Неизвестно
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