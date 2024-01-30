Старкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Старков Иван
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Старков Иван
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Старков Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Волкова Лина
Отец ребёнка: Старков Иван
Рождение ребёнка
26.06.1929
Дочь: Корочкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Старков Иван
Смерть
Неизвестно