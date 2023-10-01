Петров Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Павел

Мать: Петрова Нина

Рождение ребёнка
01.03.1998

Дочь: Петрова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Петрова Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
23.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Наталья Олеговна

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