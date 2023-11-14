Цаплина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ворошнина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Батраков Семён Михайлович

Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
24.10.1911

Дочь: Арапова Прарасковья Михайловна

Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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