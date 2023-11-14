Цаплина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ворошнина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Батраков Семён Михайлович
Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1911
Дочь: Арапова Прарасковья Михайловна
Отец ребёнка: Батраков Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно