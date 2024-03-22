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Блинов Яков Терентьев

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Блинов Терентий Калинов

Мать: Блинова Евдокия Иванова

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Место жительства
До 1894
Глухово, Островский уезд, Псковская губерния
Причисление к месту жительства | ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Военная служба
До 1894
Смерть
Неизвестно
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