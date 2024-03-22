Блинов Яков Терентьев
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Блинов Терентий Калинов
Мать: Блинова Евдокия Иванова
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.74а Список купцов и мещан г. Новоузенска 1850
Место жительства
До 1894
Глухово, Островский уезд, Псковская губерния
Причисление к месту жительства | ГАСО, Ф. 637, оп. 24, д. 89 МК Крепость Узень 1888-1899
Военная служба
До 1894
Смерть
Неизвестно