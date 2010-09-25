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Горнаков Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1955

Дата смерти

25.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Михайлова

Смерть
25.09.2010
Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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