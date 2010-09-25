Горнаков Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1955
Дата смерти25.09.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Михайлова
Смерть
25.09.2010
Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)