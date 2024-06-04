Шавкунов Зотик Евдокимов (Авдеев)
Место рождениядер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смерти1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Шавкунов Авдейко Иевлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1682
Сын: Шавкунов Иван Зотов
Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1682
Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Шавкунов Иев Зотов
Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова
Смерть
1706