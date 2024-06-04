Шавкунов Зотик Евдокимов (Авдеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунов Зотик Евдокимов (Авдеев)

Место рождения

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Шавкунов Авдейко Иевлев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Василиса Самсонова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Шавкунов Козьма Зотов

Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Шавкунов Иван Зотов

Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1682

Сын: Шавкунов Максим Зотов

Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Шавкунов Василий Зотов

Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Шавкунов Иев Зотов

Мать ребёнка: Шавкунова Василиса Самсонова

Смерть
1706

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