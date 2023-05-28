Пелагея Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Панфил Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Моисей Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно