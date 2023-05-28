Пелагея Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Панфил Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Моисей Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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