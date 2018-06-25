Рублевский Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублевский Григорий Фёдорович

Место рождения

Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР

Дата рождения

17.11.1941

Дата смерти

25.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1941

Отец: Рублевский Федор Венедиктович

Мать: Рублевская Анастасия Андреевна

Богатое, Днепропетровская область, Украинская ССР
Бракосочетание
19.10.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
27.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина
Рождение ребёнка
28.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Белгород-Днестровский, Одесская область., Украина
Смерть
25.06.2018
г.Белгород-Днестровский, Одесская область., Украина
Похороны
Неизвестно
г.Белгород-Днестровский, Одесская область., Украина
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