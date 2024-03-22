Головастикова Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Дарья Михайловна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Головастиков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1786

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головастиков Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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