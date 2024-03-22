Головастикова Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Головастиков Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович
Рождение ребёнка
До 1786
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Головастиков Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно