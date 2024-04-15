Щербакова Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.04.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Филиппович Демененко
Восприемник
08.08.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Филиппович Демененко
Восприемник
21.07.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Мокрина Филипповна Демяненко
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Тарасович

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ7-N?i=375&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
22.03.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Никон Филиппович Демененко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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