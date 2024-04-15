Щербакова Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
20.04.1885 ст.
Федор Филиппович Демененко
Восприемник
08.08.1887 ст.
Емельян Филиппович Демененко
Восприемник
21.07.1892 ст.
Мокрина Филипповна Демяненко
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Тарасович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSJ7-N?i=375&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
22.03.1895 ст.
Никон Филиппович Демененко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно