Чернобров Евдоким Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобров Евдоким Яковлевич

Место рождения

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

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1838 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Чернобров Яков Федорович

Мать: Черноброва Е

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.

Дочь: Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.05.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна

Нижнее Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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