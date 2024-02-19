Чернобров Евдоким Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Чернобров Яков Федорович
Мать: Черноброва Е
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1837
Рождение ребёнка
24.07.1838 ст.
Дочь: Оботурова (Черноброва) Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Черноброва (Мохнутина) Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.
Рождение ребёнка
22.05.1843
Рождение ребёнка
1846
Смерть
Неизвестно