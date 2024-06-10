Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Мать: Костюченко Анастасия Космина

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Мария Игнатьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Артемова

Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Артемиева

Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
1853

Жена: Коваль (Коваль) Евдокия Кириловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Костюченко (Костюк) Константин Костюченко

Мать ребёнка: Коваль (Коваль) Евдокия Кириловна

Малин, Житомирська область
Смерть
1860
Малин, Житомирська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.