Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Артемова
Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Артемиева
Мать ребёнка: Костюченко Мария Игнатьева
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1856
Сын: Костюченко (Костюк) Константин Костюченко
Мать ребёнка: Коваль (Коваль) Евдокия Кириловна
Смерть
1860