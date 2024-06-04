Морозов Петр Лукоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Петр Лукоянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Морозов Лука Карпов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Морозов Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Морозов Игнатий Петров

Мать ребёнка: не указана

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1737
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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