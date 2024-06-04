Морозов Петр Лукоянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Морозов Лука Карпов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Морозов Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1737