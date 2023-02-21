Марченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Папуша Нина Владимировна
Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Позднышева Ирна Владимировна
Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно