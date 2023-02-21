Марченко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Папуша Нина Владимировна

Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Позднышева Ирна Владимировна

Мать ребёнка: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канаева Марченко Таисья Акимовна

Смерть
Неизвестно
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