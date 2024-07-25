Козлова (Завгороднева) Евфросиния Константиновна Около 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Завгороднева) Евфросиния Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Муж: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Поручители: Епифан Крылов и Александр Шушлямин; Константин Емельянов и Феодор Кожевников
Рождение ребёнка
21.01.1890 ст.

Дочь: Козлова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.

Дочь: Козлова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Казак Иван Матвеевич Боровин и казачья дочь Параскева Ивановна Козлова
Рождение ребёнка
30.10.1893 ст.

Сын: Козлов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
В метрике дата указана именно 30.10.
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.

Дочь: Козлова Феврония Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Сын: Козлов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Дочь: Козлова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Сын: Козлов Дмитрий (Димитрий) Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.

Сын: Козлов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1907 ст.

Дочь: Козлова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.10.1909 ст.

Дочь: Козлова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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