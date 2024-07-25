Козлова (Завгороднева) Евфросиния Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Козлова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Дочь: Козлова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Сын: Козлов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Дочь: Козлова Феврония Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Дочь: Козлова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Сын: Козлов Дмитрий (Димитрий) Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Сын: Козлов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Дочь: Козлова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Дочь: Козлова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович