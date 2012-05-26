Рачеев Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1960
Дата смерти26.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2012