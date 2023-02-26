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Матрона Иванова

Место рождения

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Куксы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1863

Сын: Трофим Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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