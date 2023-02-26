Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1860
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1863
Сын: Трофим Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно