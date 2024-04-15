Пермяков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Жена: Пермякова Анна Матвеевна
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1897 ст.
Мать ребёнка: Пермякова Анна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно