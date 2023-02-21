Аграфена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена Алексеевна

Аграфена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Вычислено 1787 г.р.
Вычислено 1790 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
Вычислено 1804 г.р.
До 1810 г.р.
До 1810 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1787

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Назар Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: Лукерья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Харитон Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Осипович

Смерть
До 1810
Старое Аделяково, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
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