Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиДо 1810
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: Алексей
Рождение ребёнка
Вычислено 1787
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Назар Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
До 1810
Дочь: Лукерья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Харитон Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Осипович
Смерть
До 1810