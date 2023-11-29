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Болотов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1873

Отец: Болотов Григорий Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болотова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Болотова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Болотова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Болотова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотова Акулина

Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Южакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Болотова Акулина

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