Болотов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1873
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1873
Отец: Болотов Григорий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болотова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Болотова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Болотова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болотов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Болотова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болотова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болотова Акулина
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Южакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Болотова Акулина