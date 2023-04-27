Гордей Антропов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Антроп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Иван Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Онисья Гордеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Тимофей Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Александр Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно