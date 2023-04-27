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Гордей Антропов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1859 г.р.

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Антроп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Иван Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Онисья Гордеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Тимофей Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Александр Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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