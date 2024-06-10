Фомина анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина анастасия

Фомина анастасия

Место рождения

деревня попелово аксеновской волости приход ратьково

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Дементьев фома

Мать: софия андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1862

Сын: Афанасьев иван

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Афанасьева ольга

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Афанасьева мария

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1887

Сын: Афанасьев ефимий

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Афанасьева александра

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1893

Дочь: матрена афанасьева

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Афанасьева ефросинья

Отец ребёнка: Алексеев афанасий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.