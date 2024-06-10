Фомина анастасия
Место рождениядеревня попелово аксеновской волости приход ратьково
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Дементьев фома
Мать: софия андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Афанасьев иван
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Афанасьева ольга
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Афанасьева мария
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Афанасьев ефимий
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Афанасьева александра
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: матрена афанасьева
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Афанасьева ефросинья
Отец ребёнка: Алексеев афанасий
Смерть
Неизвестно