Михин Гаврила Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Гаврила Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Отец

1737 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Михин Василий Дмитриевич

Мать: ?

Смерть
1764
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