Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонина

Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просвирнина Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Александр Федорович

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просвирнин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирнин Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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