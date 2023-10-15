Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просвирнина Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Александр Федорович
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просвирнин Сергей Федорович
Отец ребёнка: Просвирнин Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно