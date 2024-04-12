Щипова (Селезнева) Настасья Савостьяновна
Место рождения
Дата рождения1799
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Селезнев Савостьян
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щипов Авраам (Абрам) Яковлевич
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович
Работа или профессия
Неизвестно