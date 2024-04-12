Щипова (Селезнева) Настасья Савостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипова (Селезнева) Настасья Савостьяновна

Место рождения

Солдатская Вихляйка, Черняновская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Селезнев Савостьян

Мать: не указана

Солдатская Вихляйка, Черняновская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Щипов Авраам (Абрам) Яковлевич

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Щипов Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щипов Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Щипов Яков Федулович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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