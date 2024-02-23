Магарова Евпраксия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магарова Евпраксия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магарова Павла Варсанофиевна

Отец ребёнка: Магаров Варсанофий Евфимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магаров Варсанофий Евфимович

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в деревне Согорской

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