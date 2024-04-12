Сухопаров Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Сухопаров Павел Трофимович
Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Трофимовна
Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Василий Трофимович
Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна