Сухопаров Трофим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухопаров Трофим Иванович

Сухопаров Трофим Иванович

Место рождения

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Сухопаров Иван Борисович

Мать: не указана

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Сухопаров Павел Трофимович

Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Трофимовна

Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Василий Трофимович

Мать ребёнка: Сухопарова Мелания Михайловна

Григоровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close