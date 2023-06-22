Рассев-Рассейкин Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти26.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассейкина Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Рассева-Рассейкина .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Рассева-Рассейкина .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рассева-Рассейкина .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Россейкин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.1875