Рассев-Рассейкин Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

26.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рассейкина Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Рассева-Рассейкина .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассейкин-Россейкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Рассева-Рассейкина .

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рассева-Рассейкина .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россейкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.1875

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