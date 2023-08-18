Натальина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Натальин Александр
Рождение ребёнка
1800
Сын: Натальин Трофим
Отец ребёнка: Натальин Александр
Рождение ребёнка
1811
Сын: Натальин Пиман Александрович
Отец ребёнка: Натальин Александр
Смерть
Неизвестно