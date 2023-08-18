Натальина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натальина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Натальин Александр

Рождение ребёнка
1800

Сын: Натальин Трофим

Отец ребёнка: Натальин Александр

Рождение ребёнка
1811

Сын: Натальин Пиман Александрович

Отец ребёнка: Натальин Александр

Смерть
Неизвестно

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