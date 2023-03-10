Афимья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти07.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.03.1816
Муж: Ермаков Илья Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Ермаков Матвей Ильин
Отец ребёнка: Ермаков Илья Иванов
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.11.1857
Ф. 3 Оп. 15 Д. 759 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1857