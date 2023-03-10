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Афимья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

07.11.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Муж: Ермаков Илья Иванов

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Ермаков Матвей Ильин

Отец ребёнка: Ермаков Илья Иванов

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.11.1857
Ф. 3 Оп. 15 Д. 759 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1857
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