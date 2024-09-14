Панжинская Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1833
Сын: Панжинский Николай Давидович
Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Панжинский Филипп Давидович
Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Панжинская Агриппина Давидовна
Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич
Смерть
1868