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Панжинская Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1831

Муж: Панжинский Давид Григорьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Панжинский Николай Давидович

Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Панжинский Филипп Давидович

Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Панжинская Агриппина Давидовна

Отец ребёнка: Панжинский Давид Григорьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1868
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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