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Алексеенко Тимофей Иванович

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Место рождения

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

06.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1906

Жена: Алексеенко Гликерия Федотовна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
26.05.1907

Дочь: Алексеенко Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Алексеенко Гликерия Федотовна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1916

Жена: Алексеенко Анастасия Ивановна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Развод
1916

Жена: Алексеенко Гликерия Федотовна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Куриленко Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Алексеенко Анастасия Ивановна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеенко неизвестно Тимофеевич

Мать ребёнка: Алексеенко Анастасия Ивановна

Черняковка, Славгородский район, Могилёвская область
Смерть
06.07.1953
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