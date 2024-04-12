Алексеенко Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти06.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
26.05.1907
Дочь: Алексеенко Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Алексеенко Гликерия Федотовна
Бракосочетание
1916
Развод
1916
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Куриленко Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Алексеенко Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеенко неизвестно Тимофеевич
Мать ребёнка: Алексеенко Анастасия Ивановна
Смерть
06.07.1953