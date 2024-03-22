Слоев Иван Фокич
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Слоев Фока Карпович
Мать: Слоева Евдокия Ефимовна
Работа или профессия
1825
Верхняя Уфтюга, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Священник Троицкой Верхнеуфтюжской церкви Сольвычегодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Вдовец на 1825 год.