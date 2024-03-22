Слоев Иван Фокич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлоев Иван Фокич

Слоев Иван Фокич

Место рождения

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1748 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Слоев Фока Карпович

Мать: Слоева Евдокия Ефимовна

Пермогорский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1825
Верхняя Уфтюга, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Священник Троицкой Верхнеуфтюжской церкви Сольвычегодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Нижняя, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Вдовец на 1825 год.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close