Степанов Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степанов Валерий
Мать: Степанова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Ангелина Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанова Марина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Алина Евгеньевна
Мать ребёнка: Степанова Марина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно