Луткова (Тихонова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Тихонов Игнат Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1819
Сын: Лутков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
27.10.1821
Сын: Лутков (Подкатилкин) Кузьма Васильевич
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
24.05.1824
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Лутков Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Лутков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Рождение ребёнка
1832 или 1837
Дочь: Ложкина (Луткова) Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Лутков Василий Абрамович
Смерть
Неизвестно