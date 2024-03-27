Городецкий Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городецкий Аркадий

Место рождения

Россия, Улан-Удэ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городецкая (Кондакова) Августа Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай

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