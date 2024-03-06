Анисенко Дарья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Василиса Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисенко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисенко Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Могилевцы, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Богданова (Анисенко) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович
Смерть
Неизвестно