Анисенко Дарья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисенко Дарья Афанасьевна

Анисенко Дарья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Василиса Игнатова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисенко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисенко Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисенко Яков Федорович

Могилевцы, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисенко Илья Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Богданова (Анисенко) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Анисенко Яков Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.