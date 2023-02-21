Полатовская-Федяева Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полатовская-Федяева Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1977

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Федяева-Тюканько-Расчиктаева Татьяна Климентьевна

Рождение ребёнка
20.01.1994

Дочь: Полатовская-Базалиева-Ижмукова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
07.12.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.2006

Сын: Полатовский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич

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