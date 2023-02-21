Полатовская-Федяева Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1977
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1994
Дочь: Полатовская-Базалиева-Ижмукова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
07.12.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.2006
Сын: Полатовский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Полатовский Алексей Николаевич