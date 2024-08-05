Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Елисей Егорович
Отец ребёнка: Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Егорович
Отец ребёнка: Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно