Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Елисей Егорович

Отец ребёнка: Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Егорович

Отец ребёнка: Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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