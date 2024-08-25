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Гончарук Николай Петрович

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

Около 1948

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

Около 1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948

Отец: Гончарук Петр Пантелеевич

Мать: Гончарук Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарук Екатерина

Рождение ребёнка
Между 1975 и 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарук Екатерина

Смерть
Около 2000

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