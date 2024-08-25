Гончарук Николай Петрович
Место рожденияг.Москва
Дата рожденияОколо 1948
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1948
Отец: Гончарук Петр Пантелеевич
Мать: Гончарук Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончарук Екатерина
Рождение ребёнка
Между 1975 и 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарук Екатерина
Смерть
Около 2000