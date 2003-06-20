Потапова (Устинова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Устинова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1953

Дата смерти

20.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1953

Отец: не указан

Мать: Плешко Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
05.10.1973

Дочь: Селивёрстова Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
?.04.1977

Сын: Потапов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
1986

Сын: Потапов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Геннадий Иванович

Смерть
20.06.2003
Братск, город Братск, Иркутская область
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