Потапова (Устинова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1953
Дата смерти20.06.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1953
Мать: Плешко Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
05.10.1973
Дочь: Селивёрстова Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
?.04.1977
Сын: Потапов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
1986
Сын: Потапов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Потапов Геннадий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2003
Братск, город Братск, Иркутская область