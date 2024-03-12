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Романова Ирина Сергеевна
Романова Ирина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1987
Пол
Женский
Отец
Красиков Сергей Александрович
Мать
Красикова Фания Ахраловна
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1987
Отец:
Красиков Сергей Александрович
Мать:
Красикова Фания Ахраловна
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