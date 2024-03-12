Романова Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1987

Отец: Красиков Сергей Александрович

Мать: Красикова Фания Ахраловна

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