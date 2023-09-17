Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бужилова Демирова Юлия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1963

Отец: Бужилов Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демиров Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Демиров Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демиров Валерий

Рождение ребёнка
25.12.1982

Дочь: Демирова Светлана Валеривна

Отец ребёнка: Демиров Валерий

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