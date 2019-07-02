Пехота Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти02.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero50727297/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Пехота&first_name=Сергей&middle_name=Андреев�
Упоминание
Неизвестно
1418 Музей | https://1418museum.ru/heroes/69006946/
Рождение ребёнка
15.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
15.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна
Смерть
02.07.2019