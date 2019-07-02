Пехота Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПехота Сергей Андреевич

Пехота Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero50727297/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Пехота&first_name=Сергей&middle_name=Андреев�
Упоминание
Неизвестно
1418 Музей | https://1418museum.ru/heroes/69006946/
Рождение ребёнка
15.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пехота (Мацукова) Клавдия Степановна

Смерть
02.07.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.