Кондратьева Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1965
Дочь: Седнева (Нехаенко) Марина Владимировна
Отец ребёнка: Нехаенко Владимир Михайлович
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Смерть
Неизвестно