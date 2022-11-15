Кондратьева Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехаенко Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
31.03.1965

Дочь: Седнева (Нехаенко) Марина Владимировна

Отец ребёнка: Нехаенко Владимир Михайлович

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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